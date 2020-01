Milan, il Siviglia vuole Suso: si lavora al prestito con obbligo di riscatto

Il Milan lavora alle cessioni negli ultimi giorni di calciomercato: per Suso il Siviglia si muove a grandi passi, su Piatek c'è un forte stallo.

Saranno giorni di fuoco per il calciomercato del , questi ultimi della sessione invernale. Se la trattativa che porterà Ricardo Rodriguez al è ben avviata verso la conclussione, lo stesso non si può dire di altri tre giocatori in uscita: Suso, Paquetà e Piatek.

Per quanto riguarda Suso, a dire la verità, ci sono un po' di novità sulla sua possibile uscita. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', la squadra che è più vicina all'ex è senza dubbio il di Lopetegui.

Il club spagnolo aveva già cercato Suso in estate, prima che Giampaolo lo blindasse, ed ora è tornato alla carica. La prima proposta parla però di un prestito con diritto di riscatto, cosa che il Milan non è assolutamente intenzionato ad accettare.

Il Milan è pronto anche ad abbassare la valutazione totale del cartellino, fino a circa 25 milioni di euro, ma pretende quantomeno l'obbligo di riscatto dal Siviglia, a determinate condizioni facilmente raggiungibili, come ad esempio il numero di presenze da qui a fine stagione.

Per Paquetà c'è l'interesse della Roma come vi abbiamo raccontato, mentre per adesso nessuno ha offerto al Milan i 30 milioni richiesti per la cessione di Piatek, che quindi adesso potrebbe anche finire per restare a Milanello.