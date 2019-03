Milan, il segreto è la difesa: solo 3 goal subiti in 11 partite nel 2019

La vittoria contro il Sassuolo ha confermato che il vero segreto del Milan è in difesa: Donnarumma e Romagnoli leader di un reparto da record.

Le ultime due partite contro Lazio (in Coppa Italia) e Sassuolo sono state solo l'ennesima conferma: il vero segreto del Milan, capace di risalire fino al terzo posto e scavalcare i cugini dell'Inter, è la difesa.

I rossoneri infatti, nonostante due prestazioni opache, hanno ottenuto il massimo uscendo imbattuti dall'Olimpico e sconfiggendo i neroverdi anche con un pizzico di fortuna grazie all'autogol di Lirola.

Dietro però il Milan ha mostrato l'ormai solita e impressionante solidità difensiva tanto che, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri non hanno subito goal nelle prime quattro partite interne del 2019. Cosa questa che non succedeva dalla stagione 1993/94 quando in panchina c'era un certo Fabio Capello.

Ma non solo: nel nuovo anno solare il Diavolo ha fin qui incassato appena 3 goal in 11 partite giocate (contro Juventus, Roma e Atalanta).

E il tutto nonostante la scorsa estate il Milan abbia perso Bonucci e ormai da mesi debba fare a meno dell'erede designato Caldara, che fin qui praticamente non si è mai visto.

Gattuso però ha fatto di necessità virtù puntando tutto su due giovani leader come Gigio Donnarumma, tornato sui livelli degli esordi dopo una stagione difficile, e capitan Romagnoli accanto al quale hanno ruotato Zapata e Musacchio.

I numeri del Milan in difesa, insomma, sono al livello di una big mentre un po' a sorpresa adesso è l'attacco a preoccupare leggermente Gattuso.

I goal realizzati finora dai rossoneri infatti solo 'solo' 39: 10 in meno della Roma, ma anche 7 in meno del Napoli e addirittura 14 in meno della capolista Juventus, ma comunque in linea con i numeri di Inter (39) e Lazio (36).

Numeri che, con un bomber come Piatek, sembrano peraltro destinati presto a migliorare per riportare stabilmente il Milan nell'elite del calcio italiano.