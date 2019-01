Milan, il medico squalificato spiega: "Volevo evitare il danno oltre la beffa"

Mario Brozzi sarà squalificato fino al 4 febbraio per parole offensive verso Banti in Supercoppa: "Volevo evitare il danno oltre la beffa".

Juventus-Milan lascia strascichi in rossonero. Non solo Gattuso e Kessié, squalificati un turno, ma anche Mario Brozzi, medico sociale del Milan, è stato squalificato fino al 4 febbraio in seguito a "parole gravemente offensive e insinuanti" dirette a Banti al termine della Supercoppa. Dovrà stare lontano dai campi fino al 4 febbraio.

Brozzi ha voluto spiegare sul proprio profilo Twitter l'accaduto, facend chiarezza sulla sua squalifica e dicendosi dispiaciuto per quanto accaduto.

Nel caos finale con le proteste dei rossoneri e il nervosismo diffuso nel Milan, il medico ha allontanato uno dei suoi giocatori da Banti per evitare ulteriori proteste. L'arbitro avrebbe chiesto cosa volesse insinuare, ricevendo come risposta dal medico "desidero sottrarre la beffa al danno".

Caro PG preoccupato delle reazioni dei ragazzi,nel tentativo di allontanarne uno dal direttore di gara gli ho detto “vieni via nn ci parlare altrimenti completiamo l’opera”, al quesito arbitrale “cosa vuole insinuare?” Ho risposto “ nulla desidero sottrarre la beffa al danno” — Mario Brozzi (@MarioBrozzi) 18 gennaio 2019

Brozzi, ex medico sociale della Roma, è stato squalificato da Banti, che nel referto ha sottolinato l'atteggiamento insinuante. Nel comunicato del giudice sportivo, al medico del Milan è imputato un comportamento offensivo.