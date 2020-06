Milan, Ibrahimovic è tornato in italia: controlli nelle prossime ore

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano: tra oggi e giovedì esami al polpaccio, si punta a farlo rientrare il 7 luglio contro la Juventus.

Si è allenato duramente in nel corso delle settimane coincise con lo stop imposto dal Coronavirus al campionato per farsi trovare pronto al momento della ripartenza, ma al suo rientro in Zlatan Ibrahimovic è incappato nel più classico dei contrattempi.

Il fuoriclasse del , lo scorso 25 maggio, nel corso di una seduta di allenamento ha riportato un infortunio che in un primo momento ha fatto anche temere conseguenze pesantissime. Gli esami ai quali è stato poi successivamente sottoposto, hanno rivelato una lesione del muscolo solo del polpaccio destro, escludendo problemi dal tendine d’Achille .

Ibrahimovic è quindi tornato in Svezia per ricongiungersi alla sua famiglia e per trascorrere un periodo al fianco dei sui cari ed ora, dopo qualche giorno di riposo, è volato nuovamente in Italia.

Ibra in mattinata è atterrato a Malpensa e nelle prossime ore - oggi o al massimo giovedì - svolgerà esami di controllo al polpaccio per chiarire quali saranno i tempi di recupero.

Prima il controllo, poi la risonanza che metterà a fuoco la lesione: in base all’esito si deciderà se l’attaccante farà nuovamente ritorno in Svezia o se proseguirà le cure a Milanello.

Secondo il 'Corriere dello Sport' l'obiettivo dello svedese sarebbe il rientro intorno al 7 luglio , quando il Milan ospiterà la , oppure il 12 luglio contro il .