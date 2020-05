Milan, Ibrahimovic torna in Svezia: poi un nuovo controllo a Milano

Zlatan Ibrahimovic dopo l'infortunio al soleo è ripartito per la Svezia, per stare una decina di giorni insieme alla sua famiglia.

Dopo l'infortunio al soleo ufficializzato nella giornata di martedì, Zlatan Ibrahimovic è oggi ripartito per la . Nessun controllo da fare in patria, ma solo un periodo di relax insieme alla famiglia, che vive lì.

Il giocatore vive da solo a Milano e quindi dopo l'infortunio ha deciso di trascorrere questo periodo in famiglia. Si riposerà per guarire al meglio, prima di rientrare in . Tornerà sicuramente dal 3 giugno in poi, quando cadrà l'obbligo della quarantena per chi rientra in un luogo.

Stara probabilmente una decina di giorni in Svezia, prima di sottoporni a nuovi controlli a Milano.

Ricordiamo che Zlatan Ibrahimovic in qualche modo è stato fortunato: l'esito degli esami strumentali ha però escluso ogni tipo di lesione al tendine d'achille, che lo avrebbe tenuto lontano dai campi per molto tempo. "Solo" una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro.