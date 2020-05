Milan, Ibrahimovic rientra a casa: "Dio è tornato e veglia su di voi"

Doppio tampone negativo per Ibrahimovic, che ha lasciato Milanello per tornare nella sua abitazione: continunano i messaggi social.

Dalla a Milanello. Alla sua abitazione in quel di Milano. Zlatan Ibrahimovic ha già lasciato il centro sportivo e la quarantena che aveva iniziato lì: è dunque tornato a casa sua dopo il doppio tampone negativo a cui è stato sottoposto negli ultimi giorni dallo staff medico rossonero.

Ibrahimovic ha ufficializzato il ritorno a casa postando una foto in cui osserva Milano, con una frase chiara:

"Dio è tornato e veglia su di voi".

L'attaccante svedese dunque potrà allenarsi con i compagni dal prossimo lunedì, quando di fatto inizieranno gli allenamenti del in gruppo e quelli di tutta la . In attesa di un possibile ritorno in campo dal prossimo giugno, in teoria nel suo secondo weekend.

Ibrahimovic aveva tra l'altro fatto parlare di sè nella mattinata odierna con una diretta Instagram direttamente da Milanello: dopo aver inquadrato i campi di allenamento aveva indugiato sullo stemma rossonero, facendo parlare tantissimo i social.

In inglese, Ibrahimovic ha sentenziato dopo aver inquadrato lo stemma del Milan:

"La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo"

Messaggio a più intepretazioni, che segue quello relativo al commento di The Last Dance, documentario dedicato ai Chicago Bulls di Michael Jordan:

"Bello guardarlo. Ora potete vedere come si gioca con un vincente, che piaccia o meno. Altrimenti non giocate".

Ibrahimovic è a Milano, in attesa del Milan. Del campo. Per il futuro, si vedrà.