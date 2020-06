Milan, riecco Ibrahimovic: mercoledì in Italia per un controllo

Dopo alcuni giorni di riposo in Svezia, Ibrahimovic si appresta a tornare in Italia. E’ in programma una visita di controllo al polpaccio.

Si è allenato duramente in nel corso delle settimane coincise con lo stop imposto dal Coronavirus al campionato, per farsi trovare pronto al momento della ripartenza, al suo rientro in Zlatan Ibrahimovic è però incappato nel più classico dei contrattempi.

Il fuoriclasse del , lo scorso 25 maggio, nel corso di una seduta di allenamento a Milanello, ha riportato un infortunio che in un primo momento ha fatto anche temere conseguenze pesantissime. Gli esami ai quali è stato poi successivamente sottoposto, hanno rivelato una lesione del muscolo solo del polpaccio destro, escludendo problemi dal tendine d’Achille.

Ibrahimovic è poi quindi tornato in Svezia per ricongiungersi alla sua famiglia e per trascorrere un periodo al fianco dei sui cari ed ora per lui, dopo qualche giorno di riposto, è arrivato il momento di volare nuovamente in Italia.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, Ibra è atteso già nella giornata di mercoledì a Milano per un controllo al polpaccio. Lo svedese rientrerà da Stoccolma e si sottoporrà agli esami che dovrebbero chiarire quali saranno i tempi di recupero. In base all’esito, si deciderà poi se l’attaccante farà nuovamente ritorno in Svezia o se proseguirà le cure a Milanello.