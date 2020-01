Milan, Ibrahimovic chiama i tifosi: "Ne voglio 70 mila, sennò non gioco"

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha scaldato un ambiente fin troppo depresso dopo l'ultimo pesante ko in campionato, ora l'attaccante svedese chiama a raccolta i tifosi del in vista del prossimo impegno casalingo contro la .

Ai microfoni del 'Corriere della Sera', il fuoriclasse rossonero ha scherzato sull'affluenza del popolo del Diavolo a San Siro per vederlo nuovamente all'opera:

Un appello in vero e proprio stile Ibrahimovic, che chiede nuovo entusiasmo ai tifosi del Milan dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Lo svedese dovrebbe infatti partire subito da titolare al centro del tridente di Pioli dopo aver mostrato una buona condizione in amichevole.

Nel frattempo è arrivato anche il messaggio indiretto da parte del ct della Janne Andersson:

"Come ho detto, i giocatori che hanno deciso di non giocare per la squadra nazionale possono contattarmi di nuovo e dire che sono ancora interessati a tornare. Li prenderemo in considerazione. Non è una cosa così difficile da fare. Ibrahimovic? Anche lui può contattarci se sente di aver cambiato idea".