Milan, senza Ibrahimovic l'attacco piange: Leão stecca, Rebic nervoso

Senza Ibrahimovic il Milan stenta in attacco: Leão nettamente insufficiente contro il Napoli, Rebic espulso e indisponibile per la prossima giornata.

Il Milan continua a perdere ulteriore contatto dalla vetta della classifica: ora l'Inter è a +9 e per i rossoneri incombe l'obbligo di guardarsi le spalle, considerata l'avanzata di Juventus, Atalanta e Napoli, oltre alla Roma.

Contro il Napoli non si è vista la migliore prova in stagione dei meneghini, tutt'altro: partenopei superiori nel possesso e in quanto a pericolosità soprattutto nel primo tempo, prima che la reazione d'orgoglio dei padroni di casa producesse qualche patema alla porta di Ospina.

Attacchi sparati comunque a salve e senza una consistenza ben definita: l'assenza di Zlatan Ibrahimovic si è fatta sentire ancora una volta e, dietro di lui, sembra esserci un vuoto preoccupante per Stefano Pioli.

Nettamente insufficiente il giudizio sulla prestazione di Rafael Leão, incapace di sostenere il peso dell'attacco e stretto nella morsa di Maksimovic e Koulibaly che hanno avuto vita facile a fermare le sue avanzate: per il portoghese una grande occasione nella ripresa, gettata alle ortiche in maniera sorprendente.

Se l'ex Lille stecca, Ante Rebic non fa molto meglio: spostatosi al centro dell'attacco dopo l'uscita dal campo del compagno, il croato si è lasciato prendere dalla frustrazione che ha causato l'espulsione nel finale, colpa di qualche parola di troppo detta all'arbitro Pasqua che non lo ha perdonato.

Rebic non potrà così esserci per la trasferta di Firenze contro la sua ex Fiorentina: toccherà, gioco forza, ancora a Leão stazionare al centro del reparto avanzato, considerato che Ibrahimovic ne avrà fino a fine mese.

L'altra punta presente in rosa è Mario Mandzukic, ormai oggetto misterioso condizionato dai problemi fisici: dal suo ritorno in Italia ha collezionato solo cinque gettoni, solo uno dei quali dal primo minuto. La missione di Pioli è chiara: cercare una soluzione per non far rimpiangere Ibrahimovic, anche se la situazione attuale non lascia molti margini di manovra.