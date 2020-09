Milan, Ibrahimovic assente con il Brescia: sta recuperando da una contusione

Zlatan Ibrahimovic non prende parte all'amichevole tra Milan e Brescia: lo svedese sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra.

Ultimo test amichevole prima di fare sul serio per il , che sfida il in vista del debutto nei preliminari di . Mister Pioli non può contare per ora su Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra.

Il fuoriclasse svedese resta dunque a riposo cercando di recuperare per la delicata sfida di Dublino contro lo Shamrock Rovers, primo di tre ostacoli nella rincorsa alla fase a gironi.

Tocca dunque a Colombo guidare il reparto offensivo rossonero contro le Rondinelle: dentro anche Saelemaekers con Castillejo sugli esterni e Calhanoglu alle spalle della punta. Per il resto mediana e difesa scolpite con gli uomini che dovrebbero scendere in campo anche in terra irlandese. In attesa di Ibra il Milan scalda i motori.