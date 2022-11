Milan, i nuovi acquisti faticano: da Origi a De Ketelaere, minutaggio limitato e rendimento negativo

Senza Giroud, il Milan ha mostrato lacune in avanti: Origi e De Ketelaere stanno faticando, così come gli altri acquisti estivi dei rossoneri.

La notte di Cremona obbliga il Milan a fare qualche riflessione. Il pari sul campo della neopromossa Cremonese ha lasciato non poca amarezza in Stefano Pioli e i suoi ragazzi, che hanno gettato al vento un'ulteriore chance per tenere il passo della capolista Napoli e respingere gli assalti delle inseguitrici Lazio e Atalanta, che tra oggi e domani avranno l'opportunità di raggiungere il 'Diavolo' al secondo posto a quota 30.

Nella serata dell'allungo dei partenopei di Spalletti, ora a più otto, i rossoneri si infrangono sul muro eretto da Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese e autore di una prestazione superlativa.

È basta l'assenza di Olivier Giroud a rendere sterile l'attacco del Milan. Senza il francese, match-winner contro lo Spezia e assente per squalifica allo Zini, la squadra di Pioli non è riuscita a pungere e portare a casa i tre punti.

Per il ruolo di sostituto era stato designato Divock Origi, arrivato in estate a Milanello con un curriculum di tutto rispetto e un palmares ricco di coppe. Il belga, che in carriera si è sempre mosso da esterno del tridente, sta dimostrando di non essere proprio a suo agio nel ruolo di centravanti, nel cuore dell'area di rigore. I numeri confermano l'esperimento fallito da parte dei rossoneri: un solo goal (il momentaneo 3-0 contro il Monza) in 13 presenze tra Serie A e Champions League, troppo poco per poter ricoprire il ruolo di punto di riferimento.

Le occasioni fallite ieri sera hanno confermato l'istinto non propriamente da killer d'area di rigore di Divock Origi, che prima si è fatto respingere la conclusione da pochi passi da Carnesecchi e poi annullare il goal del possibile 1-0 per fuorigioco, proprio pochi istanti prima di essere sostituto da Leao.

Non brilla nemmeno Charles De Ketelaere, alla quinta panchina di fila in campionato. L'ex Club Brugge ha confermato il momento negativo che sta attraversando con un'altra prestazione incolore. Ancora una volta il belga non ha praticamente lasciato traccia. Appena un assist in 18 presenze tra Serie A e Champions League: è questo il magro bottino accumulato finora dal classe 2001.

Proprio come Origi e De Ketelaere, anche gli altri acquisti della campagna estiva rossonera stanno faticando ad ingranare.

Sergino Dest ha totalizzato otto presenze di cui solo due da titolare, senza lasciare traccia, mentre per Malick Thiaw quella di ieri allo Zini di Cremona è stata la prima dall'inizio con i rossoneri dopo aver accumulato in quasi tre mesi appena 8 minuti in campo, tra Verona e Spezia. Aster Vranckx ha giocato ancora meno: L'ex Wolfsburg ha all'attivo appena 30 minuti in tre presenze, tutte in Serie A, insieme a una serie di panchine accumulate, una dietro l'altra.

Proprio come Yacine Adli, acquistato a gennaio e sbarcato a Milanello in estate. Dopo gli spezzoni contro Bologna, Sassuolo e Napoli, il francese ha fallito la grande chance concessagli da Pioli al Bentegodi contro il Verona. Una bocciatura che non gli ha consentito nelle ultime tre settimane di vedere il campo, nemmeno per un piccolo spicchio di gara.

Dati che devono far riflettere e che testimoniano le difficoltà degli acquisti del Milan, che ora attende la crescita dei nuovi per riprendere la marcia e ripartire all'inseguimento del Napoli per confermare lo Scudetto sul petto e il titolo di Campioni d'Italia.