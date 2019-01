Milan, i numeri non mentono: Gattuso meglio di chi l'ha preceduto

Gennaro Gattuso è il migliore tra gli ultimi cinque tecnici del Milan per media punti. Precede Montella, Mihajlovic, Inzaghi e Brocchi.

Approdato sulla panchina del Milan nel novembre del 2017 per provare a risollevare una squadra in crisi di gioco e di risultati e ormai giunta al capolinea del brevissimo ciclo Montella, Gennaro Gattuso ha sin qui vissuto un’avventura da tecnico rossonero spesso condita di tanti alti e bassi.

Più volte infatti, soprattutto nella prima fase di questa stagione, si è parlato di Gattuso come di un allenatore in bilico, di fatto però, anche nei momenti più complicati, la sua squadra è sempre riuscita ad alzare la testa e a rilanciare quelle che sono le sue ambizioni.

I numeri d’altronde, nonostante la sua panchina sia a volte parsa non proprio saldissima, parlano chiaro: Gattuso è, tra gli ultimi cinque tecnici che hanno guidato il Milan, quello che ha la media punti migliore.

Da dicembre 2017 (giorno del suo famoso debutto con pareggio contro il Benevento) ad oggi, l’ex centrocampista rossonero, si è seduto per 43 volte sulla panchina del Milan in campionato (59 sono invece le partite complessive), ottenendo 20 vittorie e 15 pareggi a fronte di 8 sconfitte, il tutto per un bottino di 75 punti totali ed una media di 1,74 punti a gara.

Una media non certo straordinaria per quelli che sono gli standard ai quali il Milan aveva abituato in passato, ma comunque migliore di chi l’ha preceduto. Vincenzo Montella, l’allenatore che Gattuso ha sostituito alla guida del Milan, in 52 partite di campionato tra il luglio 2016 ed il novembre 2017, ha ottenuto 24 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte, il tutto per una media di 1,6 punti a partita.

Non meglio è andata a Sinisa Mihajlovic (1,53 punti a partita) e a Filippo Inzaghi (1,37 punti a partita), mentre tra gli ultimi cinque tecnici rossoneri, quello con la media peggiore in assoluto è Cristian Brocchi che, nelle sue sei partite alla guida del Milan (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) ha si è fermato a quota 1,33.