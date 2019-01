Milan, i convocati per la Supercoppa: out Suso, c'è Montolivo

I convocati del Milan per la finale di Supercoppa Italiana di mercoledì contro la Juventus: fuori Suso squalificato, presenti Montolivo e Strinic.

Sono 24 i convocati del Milan per la finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì in Arabia Saudita contro la Juventus : fuori dall'elenco lo squalificato Suso, presenti invece Montolivo e l'ormai recuperato Strinic.

In lista figura il nome di Gonzalo Higuain, possibile partente nella finestra di gennaio dopo le parole di Gattuso sul suo futuro . Tra i calciatori arruolabili anche il neo-acquisto Paquetà, che ha debuttato in rossonero nel match di Coppa Italia vinto contro la Sampdoria a Marassi. Di seguito l'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina.

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata, Simic, Strinic.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Kessiè, Mauri, Bertolacci, Montolivo, Paquetà, Calhanoglu.

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Cutrone, Higuain.