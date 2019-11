Milan, i convocati per la Lazio: out Suso, si rivede Caldara

Prima convocazione stagionale per Caldara, il difensore è disponibile per Milan-Lazio. Ai box per infortunio Musacchio e Suso.

Appena il tempo di godersi la prima vittoria della gestione Pioli e per il è già arrivato il momento di tornare in campo. La compagine rossonera infatti, questa sera affronterà la a San Siro nell’ultimo match domenicale del dell’undicesimo turno del campionato di .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Per l’occasione, il tecnico per la prima volta in stagione potrà contare su Mattia Caldara. Il difensore, che nelle scorse settimane è tornato a lavorare in gruppo dopo essersi messo alle spalle un infortunio che l’ha costretto ai box negli ultimi sei mesi, è stato inserito nella lista dei 23 convocati per il match.

Una buona notizia ovviamente per Pioli, che ritrova un rinforzo importante per il reparto difensivo, ma soprattutto per l’ex che, approdato a Milano nell’estate del 2018, nell’ambito della trattativa che ha riportato alla Leonardo Bonucci, in rossonero non ha mai potuto esordire in campionato perché fermato prima da una serie di infortuni e poi da una rottura del legamento crociato anteriore sinistro che l’ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico lo scorso maggio.

Esclusi, come ampiamente preventivato, dalla lista dei convocati Musacchio e Suso. I due, alle prese con problemi muscolari, contro la Lazio non ci saranno, mentre è recuperato Ricardo Rodriguez.

Di seguito la lista dei 23 giocatori convocati da Pioli per il match di San Siro:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina;

L'articolo prosegue qui sotto

DIFENSORI: Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Rodriguez, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá;

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic.