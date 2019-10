Milan, Higuain è costato 19 milioni per 174 giorni

Dalla pubblicazione del bilancio al 30 giugno 2019 della Juventus, si può trarre la somma spesa dal Milan per l'acquisto di Higuain: circa 19 milioni.

L'avventura di Gonzalo Higuain al non è stata certo come i tifosi del Diavolo si aspettavano. Nei mesi trascorsi in rossonero, 174 giorni per la precisione, il Pipita ha disputato 22 partite in tutte le competizioni, segnando 8 goal (6 in ).

Dal bilancio pubblicato al 30 giugno 2019 della si può evincere la reale spesa del Milan per il calciatore argentino che, calibrata ai mesi in cui ha effettivamente giocato con i rossoneri, risulta essere parecchio elevata.

Secondo quanto riportato da 'Calcio & Finanza', il Milan ha versato nelle casse della Juventus 10,208 milioni di euro (ai quali va aggiunto lo stipendio versato all’argentino dal club rossonero) per il prestito di Gonzalo Higuain.

Lo stipendio a cui facciamo riferimento dovrebbe ammontare a circa 9 milioni di euro lordi, il totale sarebbe così di circa 19 milioni di euro.

Dal , invece, la Juventus ha incassato 7,841 milioni di euro, per un totale di 18,049 milioni di euro. La cifra che più o meno corrisponde all'ammortamento annuo di Gonzalo Higuain in quell'anno in cui non ha vestito la maglia bianconera.