Milan-Higuain ai saluti: Pipita nemmeno convocato per il Genoa

Il nome di Gonzalo Higuain, in procinto di trasferirsi al Chelsea, non compare nella lista dei convocati di Gattuso per Genoa-Milan. Riecco Suso.

Il momento dei saluti, dopo appena sei mesi particolarmente sofferti, pare essere arrivato. Il rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan, a meno di sorprese improbabili, è finito a Gedda, tanto che il centravanti argentino non è stato convocato per la gara di domani contro il Genoa.

#GenoaMilan squad-list: Suso is back and available for the away game at Marassi

Rientra @suso30oficial : è nei 23 convocati per la trasferta col Genoa pic.twitter.com/0TdlVIJ89t 20 gennaio 2019

Nella lista dei 23 scelta da Gattuso e diramata dal Milan ci sono praticamente tutti. Anche Suso, che aveva saltato il match di Coppa Italia contro la Sampdoria per infortunio e, successivamente, la Supercoppa Italiana contro la Juventus per squalifica. Il grande assente, come detto, è proprio Higuain.

Una decisione che il Milan ha preferito non giustificare ufficialmente, preferendo twittare la notizia del ritorno di Suso, ma che si spiega da sola: Higuain è ormai in procinto di trasferirsi al Chelsea, dove ritroverà il vecchio maestro Sarri. I 20 minuti finali della Supercoppa saranno i suoi ultimi con la maglia del Milan.

In casa del Genoa toccherà dunque a Cutrone, che con ogni probabilità sarà sostenuto ai propri lati da Calhanoglu e dallo stesso Suso. In futuro, come si sa, l'eredità di Higuain dovrebbe invece cadere sulle spalle di Krzysztof Piatek, in arrivo dal Genoa. La staffetta è apparecchiata.