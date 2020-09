Milan, Hauge inizia le visite mediche: pronto a diventare un rossonero

Jens Petter Hauge ha cominciato questa mattina, molto presto, le visite mediche con il Milan. Oggi diventerà un nuovo giocatore rossonero.

Oggi è il giorni di Jens Petter Hauge. Il giovane talento norvegese, che è sbarcato ieri pomeriggio in Italia, ha cominciato questa mattina le sue visite mediche di rito con il . Si trova alla clinica "La Madonnina".

🇳🇴 Medical tests - Jens Petter #Hauge è appena arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il #Milan @milannewsit @jenspetter99 pic.twitter.com/nBbNyu1f0A — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) September 30, 2020

Se tutto dovesse andare secondo i piani, più tardi Hauge firmerà il suo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, decisiva è stata la partita di contro il Bodø/Glimt, con il norvegese che ha stregato la dirigenza rossonera.

L’accordo tra i due club dovrebbe essere stato trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, a fronte di un esborso da circa 5 milioni di euro.

Considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio norvegese, nel corso di questa stagione nella Eliteserien, il massimo campionato del suo Paese, ha realizzato 14 goal in 17 partite e sfornato ben 9 assist.