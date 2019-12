Milan, grande festa per i 120 anni: a San Siro sfileranno i grandi campioni del passato

Walk of fame nell'intervallo di Milan-Sassuolo, poi gran galà di sera con tanti ospiti noti. Lunedì a Milano sarà inaugurata la "Rotatoria Kilpin".

Anche se il momento storico che attraversa il non è certo esaltante, un traguardo come i 120 anni dalla fondazione del club deve essere festeggiato come si deve ed il Diavolo non sta badando a spese.

E' l'occasione sarà celebrata nel modo migliore anche perché domenica è in programma la partita casalinga contro il . I tifosi sperano di vedere una vittoria come regalo, ma intanto la cosa certa è che durante l'intervallo si godranno una walk of fame eccezionale, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

La passerella spetta a Sacchi, Capello e Allegri; ai capitani Rivera, Baresi e Maldini (oggi d.t.); ai protagonisti delle grandi notti internazionali: Savicevic, Boban (oggi Cfo rossonero), Altafini, Massaro, Inzaghi, Tassotti, Dida, Papin, Evani, Donadoni, Costacurta, Ambrosini, Albertini, Ganz e tantissimi altri (non Kakà, in viaggio di nozze).

Di sera, invece, ci sarà un gran galà al Principe di Savoia in cui è atteso anche Berlusconi (Galliani non ci sarà perché il loro Monza è impegnato a Pontedera alle 17.45), magari Ancelotti. Festa aperta anche a tifosi noti: Salvini, Confalonieri, Cracco, Staffelli, Panariello.

La striscia celebrativa sarà chiusa nella giornata di lunedì, quando Milano inaugurerà la "Rotatoria Kilpin" davanti al Museo Mondo Milan, alla presenza delle autorità cittadine, di una rappresentanza della famiglia Kilpin. Herbert Kilpin è stato il fondatore del Milan, proprio 120 anni fa.