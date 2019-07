Milan, Giampaolo trattiene Suso: "È forte, può fare la differenza"

Il tecnico rossonero ha parlato prima della partenza della squadra per Boston: "Modric? Dovete chiedere a Maldini, io non so nulla".

Il è in partenza per Boston, dove affronterà e nell'International Champions Cup. Prima di salire sull'aereo per gli , il tecnico Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni dei cronisti le voci sui possibili movimenti di calciomercato dei rossoneri in entrata e in uscita.

Il nome più caldo sembra essere al momento quello di Suso, con la fortemente interessata allo spagnolo. Ma il tecnico rossonero ha sottolineato le qualità del giocatore e la sua funzionalità al progetto.

"Suso trequartista? Mi ha dato grande disponibilità per lavorare in quel ruolo. Lo ha fatto anche molto bene. È un giocatore forte che ha visione di gioco, che salta l’uomo. Sono contento di lui. Suso è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato e le situazioni che vanno al di sopra di me, non mi competono. Dovete parlarne con Maldini, Boban e Massara. Io oggi alleno 22 giocatori e cerco di tirare fuori il meglio da loro".

L'ex allenatore della ha preferito invece non commentare le voci riguardanti l'interesse per Luka Modric e l'arrivo di Ismael Bennacer, vincitore della Coppa d'Africa con l' .

"Modric? Dovete chiedere a Maldini. Arriva Bennacer? Ha vinto la coppa d’Africa, per il resto non posso dire altro. Non so a che punto siano le cose".

In uscita invece potrebbe esserci Patrick Cutrone. L'attaccante, dopo gli Europei Under 21 con la Nazionale di Di Biagio, si è da poco aggregato ai compagni.