Milan, Giampaolo su Paquetá: "Lo vedo come mezzala, lo devo disciplinare"

Dopo la gara con il Feronikeli, Marco Giampaolo ha parlato del ruolo di Paquetà e di Bonaventura: "Deve ritrovare feeling col suo corpo".

L'amichevole con il Feronikeli in terra kosovara ha dato buone indicazioni al tecnico rossonero Marco Giampaolo in vista dell'inizio del campionato di , che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta con l' alla Dacia Arena domenica 25 agosto.

Fra i giocatori osservati con attenzione dall'ex tecnico della , oltre al nuovo acquisto Rafael Leão, c'era anche il brasiliano Paquetá, per la cui collocazione tattica il tecnico sembra avere già le idee molto chiare.

"Paquetá lo vedo come mezzala. Lo devo mettere a posto e disciplinare, è molto istintivo".

In campo a Pristina, dopo una lunga assenza per infortunio, anche Giacomo Bonaventura, che si è ben disimpegnato.

"Ha colpi, intuizioni. Vede il gioco. Deve ritrovare consapevolezza fisica, perché sono tanti mesi che è fuori. Deve avere pazienza, lavorare per ritrovare feeling con il suo corpo".

Quanto al trequartista, Giampaolo ha tratteggiato quelle che sono le caratteristiche del suo trequartista ideale: