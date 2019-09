Milan, Giampaolo rimane in panchina: su di lui le ombre di Garcia e Ranieri

Il Milan crolla ancora, ma Giampaolo rimane ancora al timone, con la fiducia di Maldini. E intanto spuntano anche i nomi di Rudi Garcia e Ranieri.

4 sconfitte nelle prime 6 partite di al non capitavano da 81 anni, dalla stagione 1938/39. Tanto basta per rendere l'idea di quanto i rossoneri e il loro tecnico Marco Giampaolo siano in difficoltà. La posizione del tecnico però è ancora solida: lo ha confermato anche Paolo Maldini. Intanto i nomi iniziano a girare.

Il direttore tecnico rossonero, dopo la pesante sconfitta interna subita dalla , ha ribadito che la società è in prima linea nella difesa dell'allenatore ex , che ha ancora la fiducia di tutti. Niente esonero in vista.

"Quella dell'allenatore è stata una scelta condivisa, noi lo difenderemo sempre perché è giusto dargli tempo. Sapevamo di poter andare incontro a dei problemi anche se ci aspettavamo qualcosa di meglio, è chiaro che i risultati non sono quelli sperati".

Nemmeno Giampaolo ha intenzione di alzare bandiera bianca e arrendersi dopo soltanto 6 partite, ma di andare avanti e lavorare.

"Mai pensato alle dimissioni, vado avanti con le mie idee. Io devo tirar fuori il massimo dai miei, l’obiettivo è renderli il più squadra possibile".

Tutto lascia presagire che, almeno nella prossima partita sul campo del , in panchina ci possa anche essere ancora Giampaolo. Con, magari, seduto dall'altra parte l'ex Gattuso, che lo scorso anno ha sfiorato la e ora che potrebbe sostituire Andreazzoli.

Sulla panchina del Milan si allungano però le prime ombre. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', non soltanto quelle decisamente imponenti di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, ma anche quelle più abbordabili di Rudi Garcia e Claudio Ranieri, entrambi senza panchina dopo aver lasciato rispettivamente e .

Tra i tecnici senza lavoro c'è anche Arsène Wenger, che con Gazidis ha già lavorato per molto tempo all' . Al momento, però, l'allenatore del Milan è soltanto Marco Giampaolo. Lo ha ribadito per la seconda volta in pochi giorni anche la società rossonera. Tempo e fiducia, ma la trasferta con il Genoa sembra già poter essere decisiva.