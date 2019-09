Milan, Giampaolo spiega: "Paquetà disordinato, Calhanoglu difficile da togliere"

Marco Giampaolo, dopo la vittoria contro il Verona, analizza nel dettaglio alcuni singoli: "Bonaventura deve avere pazienza, Biglia è un leader".

Anche se con molta fatica, il riesce a tornare a casa con tre punti dallo stadio Bentegodi. La partita contro il , giocata quasi tutta in superiorità numerica, è stata più complicata del previsto per la squadra di Giampaolo, ma ad oggi la cosa più importante per i rossoneri è conquistare la vittoria.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al termine della parita, Marco Giampaolo ha analizzato la prestazioni di alcuni suoi giocatori nel dettaglio. Prima in conferenza stampa, cominciando da Calhanoglu, Bonaventura e Suso.

"Calhanoglu è un grande calciatore. Quando trovi difese schierate come quella del Verona, sono giocatori che ti aiutano a scardinarle, con dribbling e tiro. Ha da migliorare ancora alcune cose, ma ci arriveremo. Difficilmente potrò rinunciare a lui. Bonaventura? Deve avere pazienza, non può ancora giocare partite come questa. Suso è uno di quei giocatori che non dà profondità ma che risulta molto prezioso nell'uno contro uno, ha tiro ed è bravissimo nella sua mattonella".

Analizzando la prestazione di Paquetà, invece, Giampaolo mostra bastone e carota verso il calciatore brasiliano.

"Paquetà è disordinato in quel ruolo di trequartista, ma lo metto apposta lì. Deve lavorare per migliorare, voglio che sia un giocatore più completo e maturo. Ma siccome non gli manca la voglia e l'intelligenza, sono sicuro che ci arriverà".

Poi l'allenatore del Milan commenta la prestazione di altri due protagonisti di ieri sera, ovvero Piatek e Biglia (a sorpresa titolare al posto di Bennacer).

"Non ho ancora parlato con Piatek, ma non mi sembrava polemico nell'esultanza, lui è tranquillo. Biglio l'ho fatto giocare perché è un leader, lo vedo e lo sento. Bennacer è un giocatore forte anche ma le fondamenta le costruisco con chi penso possa dare più aiuto in questo momento. Biglia è riconosciuto anche dai compagni, non affoga nella difficoltà della partita".

Infine, ai microfoni di 'Rai Sport', Giampaolo chiude la sua disamina con una parentesi sull'ultimo arrivato, Rebic.