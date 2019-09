Milan, Giampaolo ottimista: "Bene a Torino, non c'è un problema attacco"

Marco Giampaolo alla vigilia di Milan-Fiorentina: "A Torino ho visto certezze, i dettagli hanno fatto la differenza. Non c'è il problema attacco".

Due pesanti sconfitte di fila hanno gettato il in una situazione critica dopo sole cinque giornate di campionato: Marco Giampaolo è chiamato a risollevare l'umore in casa rossonera già dalla prossima sfida contro la .

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Diavolo ha analizzato l'ultima partita contro il :

"A Torino abbiamo avuto il torto di non chiudere la partita, c'è stato un momento in cui abbiamo perso alcune coordinate, non facevamo filtro. Io per buona parte della gara mi sono anche divertito, la squadra trovava certezze nelle giocate. La gestione in alcuni momenti non è stata ottimale per alcuni dettagli. Il giudizio dissente dal risultato finale. Lavoriamo per avere il controllo della partita, l'atteggiamento mi è sembrato quello di grande convinzione. Donnarumma dice che i giocatori sono con l'allenatore? Evidentemente ha recepito un certo tipo di sensazioni, perchè ci crede".

Il problema in attacco è sottolineato dai dati impietosi, ma Giampaolo minimizza la questione:

"Prima della gara con il Torino era giustificato, ma contro i granata abbiamo avuto diverse occasioni, siamo solo stati imprecisi. Non vedo nessun problema in attacco. Fiorentina? Dobbiamo giocare sempre con mentalità offensiva. Si può difendere meglio gestendo meglio il possesso palla, dobbiamo essere bravi a gestirlo nel momento in cui l'avversario reagisce, perchè non ci sono gare in cui domini tutto il match. Piatek e Leao sono perfetti per giocare in quelle posizioni, ma noi dobbiamo portare tanti uomini nella metà campo avversaria".

Sul piano tattico l'allenatore rossonero svela qualche indizio in vista della partita di domani:

"Se si continua con il 4-3-3? Si prende una strada e si va avanti con quella, a me non piace cambiare perchè poi si perdono riferimenti. Comunque 4-3-3 o 4-3-1-2 sposta poco, non è il modulo a vincere. La di Allegri ha cambiato tanti moduli e ha continuato a vincere, non è quello che fa vincere le partite".

La società ha ribadito la piena fiducia nel proprio allenatore:

"La fiducia non è qualcosa che ti regala qualcuno perchè sei bello, alto e con gli occhi azzurri. Per alcuni è il risultato, per altri è dare continuità al processo di lavoro. Tanti anni fa ho fatto il dirigente in una piccola, so come ragionano i club. Le valutazioni sono sui contenuti, se il club ha ritenuto di esporsi è perchè avrà fatto le sue valutazioni. I nuovi acquisti? Hernandez ha strapotere ma è stato un mese e mezzo fuori, Bennacer e Leao idem. Il Milan non ha undici giocatori. Se ho fatto vedere a Piatek i goal di Quagliarella? Ognuno ha le proprie caratteristiche, ai miei attaccanti faccio vedere cosa producono loro durante la partita".

Giampaolo torna sulle cirtiche piovute sull'ambiente dopo queste prime partite di campionato:

"Le crtiiche le capisco, il Milan ha una storia e ha milioni di tifosi, capisco i malumori, ma ho il dovere di continuare a lavorare. I parametri fisiologici sono positivi, la squadra ha recuperato. Paquetà? Si è allenato con la squadra, non ha avuto nessun danno muscolare e può giocare".

Infine un commento su alcuni singoli in difficoltà, dopo le grandi parate di inizio stagione anche Donnarumma ha trovato a Torino la sua giornata storta: