Milan, Giampaolo lancia i nuovi: Rebic nel tridente e Leo Duarte titolare in difesa

Giampaolo durante la sosta lavorerà sul nuovo Milan: Leo Duarte dovrebbe strappare la maglia da titolare a Musacchio, con Rebic si torna al 4-3-3.

Il nuovo di Giampaolo sta finalmente per nascere. Dopo gli esperimenti delle prime due giornate, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico rossonero durante la sosta lavorerà per presentare una squadra in grado di esprimere la sua idea di calcio.

L'acquisto di Rebic, ad esempio, dovrebbe consigliare a Giampaolo di tornare al 4-3-3 con l'inserimento del croato a sinistra, Suso dall'altra parte e Piatek al centro dell'attacco.

Un'importate novità però potrebbe esserci anche in difesa dove il tecnico sta insistendo molto su Leo Duarte, giovane brasiliano destinato a soffiare la maglia da titolare a Musacchio e fare coppia con Romagnoli almeno fino al rientro di Caldara.

Il tutto senza dimenticare ovviamente Theo Hernandez che, senza l'infortunio rimediato contro il , sarebbe stato titolare inamovibile sulla fascia sinistra al posto di Ricardo Rodriguez e presto lo diventerà.

A centrocampo infine Giampaolo chiede al regista Bennacer di giocare a un solo tocco, accanto a lui il tecnico conta di schierare stabilmente Krunic e Paquetà ma soprattutto il brasiliano deve entrare maggiormente nel gioco corale e limitare certi solismi. Il nuovo Milan parte (anche) da qui.