Milan, Giampaolo in città per i dettagli: biennale a 2 milioni a stagione

Marco Giampaolo a un passo dalla panchina del Milan: imminenti anche gli annunci di Massara e Boban in società.

Il potrebbe annunciare a breve il suo nuovo allenatore dopo l'addio di Gattuso: tutto confermato con Marco Giampaolo in pole ormai da diversi giorni. L'allenatore italiano è in città per definire gli ultimi dettagli del proprio contratto.

Secondo quanto riferito da 'Ansa', Giampaolo è sempre più vicino ai colori rossoneri, la separazione dalla è ormai cosa fatta per il primo vero salto in una big del nostro campionato.

Accordo raggiunto con la società, pronto un contratto biennale da due milioni netti a stagione: a breve l'incontro con l'amministratore delegato Ivan Gazidis per formalizzare il tutto.

Potrebbe arrivare a breve dunque la fumata bianca con la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale del Diavolo: Giampaolo ha già messo le mani sul mercato del suo nuovo club con l'ok sull'operazione Krunic, profilo perfetto per l'idea di gioco prevista nel 4-3-1-2.

Nel frattempo è arrivato a Milano anche Frederic Massara, che a breve potrebbe essere ufficializzato come nuovo direttore sportivo: il Milan dovrebbe però prima promuovere Paolo Maldini a direttore tecnico, con l'ingresso in società di Zvonimir Boban, già presente ieri nel summit per l'acquisto-lampo di Krunic.