Milan, Giampaolo cambia i ruoli: Bonaventura trequartista e Borini mezzala

Giampaolo ha provato Borini nel ruolo di mezzala con buoni risultati, Bonaventura invece potrebbe diventare la prima alternativa a Suso.

Giampaolo sta davvero cambiando faccia al e, in attesa del sempre possibile arrivo di Angel Correa dall' , il tecnico ha trovato un altro 'numero10'.

L'allenatore rossonero infatti, nelle ultime uscite, ha provato con insistenza Giacomo Bonaventura dietro le due punte in quello che è sembrato qualcosa di più di un semplice esperimento estivo.

"Ha colpi, intuizioni. Vede il gioco. Deve ritrovare consapevolezza fisica, perché sono tanti mesi che è fuori. Deve avere pazienza, lavorare per ritrovare feeling con il suo corpo".

Giampaolo invece ha già chiarito di non vedere Paquetà come trequartista e dunque Bonaventura, utilizzato fin qui in rossonero da mezzala o esterno, potrebbe diventare la prima alternativa a Suso o prenderne il posto nel caso in cui lo spagnolo venisse ceduto negli ultimi giorni di mercato.

Il tecnico però non ha cambiato ruolo solo a Bonaventura ma anche a Fabio Borini, ex esubero che ora potrebbe ritagliarsi un suo spazio nella rosa del Milan.

Borini infatti ha giocato le amichevoli estive come mezzala, dato che Giampaolo per motivi diversi era privo dei vari Krunic, Paquetà, Kessié e Bennacer.

Un esperimento, questo sì, che ha dato risposte davvero positive e avrebbe convinto il tecnico. La nuova vita rossonera di Borini riparte a centrocampo?