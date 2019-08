Milan, Giampaolo bacchetta Rafael Leão: "L'istinto va bene, ma serve ordine"

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo rimprovera Rafael Leão dopo la gara in Kosovo e ammette: "Devo capire quale sia la posizione migliore per lui".

Il ha superato 2-0 in Kosovo la formazione locale del Feronikeli grazie ai goal di Suso e Borini, ma il tecnico rossonero Marco Giampaolo è consapevole che c'è ancora tanto da lavorare in vista dell'inizio della stagione ufficiale, con il debutto in campionato fissato per domenica 25 agosto contro l' .

L'ex allenatore della si è soffermato nel post gara sulla prestazione del nuovo acquisto Rafael Leão, subentrato dopo l'intervallo al posto di Castillejo. Il giocatore portoghese ha destato sensazioni positive con alcune buone iniziative, ma a Giampaolo non è piaciuta la sua indisciplina tattica.

"Rafael Leão è uno istintivo. L'istinto va bene, ma ci sono momenti in cui devi essere ordinato".

Per l'attaccante, che lo scorso anno ha segnato 8 reti in 24 presenze in con la maglia del , sarà necessario insomma un periodo di adattamento al calcio italiano e andrà trovato il ruolo giusto in cui utilizzarlo nel 4-3-1-2. Ad ammetterlo è stato lo stesso Giampaolo.