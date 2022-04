Milan-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Genoa

Milan-Genoa Data: 15 aprile 2022

15 aprile 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida in casa il pericolante Genoa di Alexander Blessin nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A. I milanesi guidano la classifica con 68 punti, frutto di 20 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sui rivali dell'Inter, che tuttavia devono ancora recuperare la gara contro il Bologna, i liguri si trovano al penultimo posto a pari merito con il Venezia a quota 22, con un cammino di 2 vittorie, 16 pareggi e 14 k.o., e hanno 3 lunghezze di ritardo dal Cagliari quartultimo.

Nei 53 precedenti casalinghi in Serie A, i rossoneri conducono nelle statistiche con 33 successi, 14 pareggi e 6 affermazioni dei rossoblù. Il Grifone, in particolare, si è imposto in 2 degli ultimi 8 confronti disputati a San Siro (4 sconfitte e 2 pareggi), interrompendo un digiuno di vittorie esterne contro il Diavolo che durava precedentemente dal 1958.

Il colpo più recente dei liguri a Milano è arrivato 2 anni fa: l'8 marzo 2020 i rossoblù, guidati da Nicola, sconfissero 2-1 i rossoneri di Pioli al Meazza con reti di Pandev e Cassata. Di Ibrahimovic l'unico goal rossonero.

Il Milan viene da 2 vittorie di misura per 1-0 e due pareggi senza reti nelle ultime 4 giornate, il Genoa è reduce da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte di fila nelle precedenti 4 partite di campionato. Zlatan Ibrahimovic, che non sarà del match per infortunio, Olivier Giroud e Rafael Leão si dividono lo scettro di giocatore più prolifico fra i rossoneri con 8 goal a testa.

Fra i liguri il miglior realizzatore è Mattia Destro, che ha totalizzato 9 reti fino a questo momento. Il centravanti rossoblù, grande ex del confronto avendo indossato la maglia rossonera per alcuni mesi nel 2015, ha già realizzato 5 goal in carriera in campionato quando ha giocato contro il Milan. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-GENOA

Milan-Genoa si disputerà la sera di venerdì 15 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 108ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA IN TV

L'anticipo di Serie A, Milan-Genoa, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Genoa su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, con Marco Parolo al commento tecnico.

MILAN-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, mediante DAZN, potrà seguire Milan-Genoa in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire Milan-Genoa in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione minuto per minuto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

Pioli, fra infortunati di lungo corso e indisponibili degli ultimi giorni, dovrà fare i conti con diverse assenze. Non saranno della partita Ibrahimovic, Florenzi, Kjaer, mentre sono in forte dubbio Romagnoli e Bennacer. Davanti al portiere Maignan, in difesa Calabria e Theo Hernández giocheranno da terzini, con Kalulu accanto a Tomori come difensore centrale. In mediana spazio a Kessié accanto a Tonali, mentre in attacco il centravanti sarà nuovamente Giroud, supportato sulla trequarti da Messias, favorito su Saelemaekers, Brahim Díaz, preferito a Krunic, e Rafael Leão, in pole position su Rebic.

Nel Genoa, per il ruolo da centravanti Destro è in vantaggio su Piccoli, mentre alle sue spalle, sulla trequarti, Amiri potrebbe spuntarla su Gudmundsson per affiancare Melegoni e Portanova. In mediana tandem composto da Sturaro e dal regista Badelj. In difesa Hefti (favorito su Frendrup) e Vasquez agiranno da terzini, con Maksimovic e Østigard a comporre la coppia centrale difensiva. Fra i pali agirà Sirigu.

L'articolo prosegue qui sotto

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro.