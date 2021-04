Milan-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Genoa nel lunch match della 31ª giornata: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Stefano Pioli ospita il Genoa di Davide Ballardini nel lunch match della 31ª giornata di Serie A. I milanesi sono secondi in classifica con 63 punti, frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, e mantengono un vantaggio di una lunghezza sulla Juventus, terza con 62. I liguri si trovano invece al 13° posto a quota 32, con un cammino di 7 successi, 11 pareggi e 12 k.o., e a pari merito con lo Spezia.

Se i rossoneri puntano a difendere il piazzamento dalle inseguitrici, i rossoblù sperano di raggiungere quanto prima la quota di 40 punti che significherebbe per loro salvezza matematica. Nei 52 precedenti disputati in Serie A in casa del Diavolo, quest'ultimo è in netto vantaggio nelle statistiche con 32 successi, 14 pareggi e 6 affermazioni del Grifone.

Il Genoa ha tuttavia espugnato 2 volte il Meazza nelle ultime 6 gare in trasferta col Milan (3 vittorie rossonere e un pareggio nel parziale), l'ultima nell'incontro più recente dell'8 marzo 2020: 2-1 con goal di Pandev e Cassata per i genovesi e rete di Ibrahimovic per i lombardi. Il Grifone è inoltre con l'Atalanta una delle sole due squadre contro cui il Milan di Pioli non ha ancora vinto in Serie A (di un pareggio e una sconfitta finora il bilancio).

I rossoneri vengono da una sconfitta, 2 vittorie, fra cui quella nella sfida più recente contro il Parma, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre i rossoblù hanno ottenuto 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nella partita più recente contro la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic, che non sarà della gara perché squalificato, è il miglior marcatore del Milan con 15 goal, l'ex Mattia Destro è invece il bomber del Genoa con 10 reti stagionali all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-GENOA

Milan-Genoa si disputerà la mattina di domenica 18 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 106ª in Serie A e sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese di Teramo, è in programma alle ore 12.30.

Il lunch match Milan-Genoa sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati con una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv mediante la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Grazie a DAZN tifosi e appassionati potranno vedere Milan-Genoa in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Pioli dovrà far fronte all'assenza di Ibrahimovic, squalificato. Oltre allo svedese mancheranno ancora i due infortunati Calabria e Daniel Maldini. Sarà dunque Rafael Leão, favorito su Mandzukic, ad agire da centravanti. Alle sue spalle Saelemaekers e Rebic dovrebbero affiancare Calhanoglu sulla trequarti. Sarà Bennacer ad affiancare invece in mediana Kessié. Il dubbio più consistente riguarda la fascia destra difensiva, dove il giovane Kalulu sembra in vantaggio su Diogo Dalot. A sinistra agirà il solito Theo Hernández, mentre Kjaer e Tomori comporranno la coppia centrale. Fra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma.

Assenza importante anche per Ballardini, che non avrà a disposizione capitan Criscito, squalificato, per la difficile trasferta milanese. A sostituirlo nella linea a tre difensiva sarà Masiello, che completerà il reparto accanto a Goldaniga e Radovanovic. In porta giocherà Perin, mentre le due fasce saranno presidiate da Biraschi e Czyborra. A centrocampo Badelj sarà il playmaker, con Zajc e Strootman mezzali. In attacco probabile tandem di peso composto da Scamacca e dall'ex Destro, quest'ultimo favorito per partire dal '1 su Shomurodov e Pandev.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leão.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca.