Milan-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida il Genoa nel recupero della 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida in casa il di Davide Nicola nel recupero della 26ª giornata di , che mette in palio punti importanti nella lotta per l'Europa e in quella per la salvezza. I milanesi si trovano al 7° posto in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, i liguri occupano la terzultima posizione a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, e sono preceduti dai rivali della , che distano al momento una lunghezza.

Segui Milan-Genoa in diretta streaming su DAZN

La partita si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza a porte chiuse, in ottemperanza delle disposizioni decise dal Governo per contrastare l'emergenza Coronavirus. Nei 51 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei rossoneri, il bilancio sorride a questi ultimi con 32 vittorie, 14 pareggi e 5 successi rossoblù. L'ultimo colpo in trasferta del Grifone risale al 29 aprile 2014, con un 1-3 per la squadra guidata da Gasperini su quella di Pippo Inzaghi propiziato dalle reti di Bertolacci, Niang e Iago Falque.

Altre squadre

I rossoneri cercheranno di non farsi condizionare dalla rivoluzione societaria in atto, con il licenziamento di Zvonimir Boban per giusta causa deciso dalla proprietà e ufficializzato sabato. La squadra milanese, dall'arrivo di Pioli in panchina, ha collezionato ben 7 clean sheet in 18 gare. Progressi sotto il profilo difensivo anche per il Genoa sotto la gestione Nicola: 3 gare senza subire goal per il Grifone in 5 partite sotto la guida del nuovo tecnico.

A dispetto del terzultimo posto, inoltre, i rossoblù nel 2020 sono la squadra della Serie A che ha conquistato in percentuale più punti sul totale (il 50%, ovvero 11 su 22). In questa speciale graduatoria è ben messo anche il Milan, attualmente al 3° posto con il 42% dei punti (vale a dire 15 dei 36 totali).

Il Genoa è anche la squadra del massimo campionato che ha schierato il maggior numero di giocatori, 34. La differenza reti di -5 fatta registrare dal Diavolo dopo 25 gare giocate (32 reti subite a fronte di 27 segnate), invece, costituisce il secondo peggior dato di sempre per i milanesi, che hanno peggio sotto questo profilo soltanto nella stagione 1981/82, che chiusero con la retrocessione in Serie B.

Il Milan è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nel Derby della Madonnina contro l' nelle ultime 4 gare disputate, il Genoa ha rimediato un pareggio, 2 vittorie e un k.o. con la nell'ultimo turno.

Ante Rebic, a segno consecutivamente da 3 partite, è diventato il miglior marcatore dei rossoneri con 6 goal realizzati. Se trovasse la rete anche contro il Genoa, il croato eguagliarebbe Igor Budan, l'ultimo connazionale in goal per 4 match di fila con la maglia del nel novembre 2006.

Nelle fila rossoblù il giocatore più prolifico è invece il capitano Domenico Criscito, autore di 7 reti. Tra i difensori con almeno 5 goal fatti, l'ex giocatore juventino è quello con la percentuale realizzativa più alta (38,9%). In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

MILAN-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Genoa

Milan-Genoa Data: 8 marzo 2020

8 marzo 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO MILAN-GENOA

Milan-Genoa si disputerà il pomeriggio di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 104° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Milan-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Milan-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Milan-Genoa in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pioli non avrà a disposizione Gianluigi Donnarumma, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra. Fra i pali giocherà dunque Begovic, davanti a lui al centro della difesa tornerà Kjaer, che superati i problemi fisici, affiancherà Romagnoli. Sulle due fasce come esterni bassi Conti e Theo Hernández. In mediana sarà confermata la coppia Kessié-Bennacer. Davanti Ibrahimovic sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. Partiranno con ogni probabilità dalla panchina Bonaventura, Paquetá e Rafael Leão.

Nicola schiererà il Genoa con il 3-5-2. Quattro assenze per il tecnico piemontese, che non potrà disporre per infortunio di Lerager e Radovanovic a centrocampo, e di Ghiglione e Pajac sulle corsie laterali. In porta ci sarà Perin, mentre la difesa a tre sarà composta da Romero, Soumaoro e Masiello. Gli esterni saranno Biraschi a destra e capitan Criscito a sinistra. La regia sarà affidata al danese Schöne, con Behrami e Sturaro mezzali. In attacco potrebbe rivedersi dal 1' Pandev in coppia con Sanabria. Dalla panchina Pinamonti, Iago Falque, Favilli e Destro.

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.