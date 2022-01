Milan-Genoa dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Genoa

Milan-Genoa Data: 13 gennaio 2022

13 gennaio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Canale 5

Canale 5 Streaming: Mediaset Play

La Coppa Italia torna con gli ottavi di finale, che propongono Milan-Genoa tra le sfide in programma. Chi uscirà vincitore da questo confronto affronterà nei quarti la vincente del match tra Lazio e Udinese.

Il Milan ha iniziato il 2022 nel migliore dei modi. Alla ripresa del campionato i rossoneri si sono imposti per 3-1 in casa contro la Roma, mentre nell’ultimo fine settimana sono andati a vincere per 0-3 sul campo del Venezia.

Situazione diametralmente opposta in casa Genoa, penultimo in classifica e in crisi di gioco e di risultati. Da quando Shevchenko si è seduto in panchina, i rossoblù hanno conquistato 3 punti in 9 partite di campionato. L’unico successo è arrivato in Coppa Italia, per 1-0 contro la Salernitana.

Milan e Genoa si sono affrontate altre 5 volte in Coppa Italia, con due vittorie rossonere, un pareggio e un successo rossoblù. L’ultima sfida è andata in scena nella fase a gironi dell’edizione 1985/86 e si è chiusa con il punteggio di 2-2.

Di seguito troverete altre informazioni importanti riguardo a Milan-Genoa: da dei consigli utili su come assistere alla partita in tv e streaming agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO MILAN-GENOA

La sfida tra Milan e Genoa andrà in scena giovedì 13 gennaio 2022, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA IN TV

Il confronto tra rossoneri e rossoblù verrà trasmesso in chiaro da Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia. Nello specifico, basterà sintonizzarsi su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre).

DOVE VEDERE MILAN-GENOA IN STREAMING

Oltre alla diretta televisiva, c’è anche l’opzione streaming per seguire il match. Mediaset garantisce tale possibilità attraverso Mediaset Play: servizio fruibile collegandosi al sito ufficiale dal pc o scaricando l’app per smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL non mancherà una copertura dettagliata della partita. Accedendo al portale, potrete conoscere le formazioni ufficiali e seguire il match minuto per minuto attraverso la consueta diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

Viste le assenze e i tanti impegni, Pioli potrebbe dare spazio a qualche giocatore con un minutaggio limitato. Possibile chance per Mirante tra i pali, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Florenzi e Theo Hernandez come terzini e Gabbia-Kalulu come coppia centrale. Mediana a due con Tonali e Krunic, mentre il trio dietro all’unica punta Giroud (con Ibrahimovic out per squalifica) dovrebbe essere composto da Messias, Maldini e Rebic. Tomori negativo, ma possibile venga risparmiato.

Qualche cambio previsto anche nel 3-5-2 di Shevchenko. Davanti a Semper, linea difensiva a tre con Ostigard, Vanheusden e Vasquez. Sulle corsie esterne Ghiglione dovrebbe sostituire Fares, con Cambiaso confermato sulla sinistra. In mezzo al campo spazio a Rovella, coadiuvato da Hernani e Portanova. I due candidati più seri per formare la coppia d’attacco sono infine Caicedo e Pandev.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli

GENOA (3-5-2): Semper; Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Rovella, Portanova, Cambiaso; Caicedo, Pandev. All. Shevchenko