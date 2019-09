Milan, Gazidis promette: "Riporteremo il club ai massimi livelli"

Il è chiamato a reagire sul campo dopo la brutta sconfitta subita nel derby, la squadra di Giampaolo è impegnata sul difficile campo del , mentre la dirigenza sta lavorando per accelerare i tempi sul nuovo stadio.

Ivan Gazidis è intervenuto a margine della presentazione del progetto sul nuovo impianto, ricordando i progetti della proprietà:

Secondo il dirigente rossonero il nuovo stadio del Diavolo è un passo necessario per l'evoluzione della società:

"San Siro è un'icona, ma dobbiamo anche rispettare la storia di e Milan e dobbiamo creare un futuro. Rimanere nello stesso posto per i prossimi 10-20 anni non significa onorare la storia dei club. Dobbiamo giocare in uno stadio che guardi al futuro, che i club e i tifosi necessitano per competere ai massimi livelli. E' uno step necessario. Questo stadio sarà guardato da tutto il mondo come una shining light".