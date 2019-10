Milan, Gazidis precisa: "Vogliamo riportare il club al top prima di 10-15 anni"

Avvio di stagione da incubo per il , che nonostante il cambio di allenatore continua a collezionare prestazioni poco convincenti e risultati negativi. Ivan Gazidis ha voluto però tranquillizzare i tifosi facendo chiarezza sul progetto della proprietà.

A margine dell'assemblea dei soci, l'amministratore delegato rossonero ha risposto indirettamente alle precedenti parole di Maldini sui tempi del progetto di Elliott:

"Farò di tutto per far tornare questo club sulla strada giusta, ripristineremo l'orgoglio del Milan, vogliamo essere un club innovativo per far essere orgogliosi i nostri tifosi. Elliott ha una visione chiara, vuole riportare il club ai vertici del calcio italiano e mondiale e non metterci 10-15 anni".

La strategia del club è quella di investire sui giovani di prospettiva, ma saranno inseriti anche innesti d'esperienza:

"Dobbiamo abbassare il nostro monte ingaggi e migliorare le performance. Dobbiamo lanciare giovani come Bennacer e Piatek, siamo il team più giovane della ma questo non vuole dire che non investiremo in giocatori di esperienza. Non mi piace intervenire molto nel mercato di gennaio, ma lo monitoriamo sempre e a volte è necessario. Bruciare però soldi su giocatori in declino andrebbe a peggiorare anche la nostra parte sportiva. Servirà del tempo, non si può fare da un giorno all'altro".