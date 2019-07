Milan, Gazidis sul FPF: "Possibile Settlement Agreement fino al 2025"

Il è fuori dall'Europa ma prende una grande boccata d'ossigeno in ottica Fair Play Finanziario: sulla questione è intervenuto Ivan Gazidis, che ha spiegato il piano a lungo termine che i rossoneri potrebbero ottenere dalla UEFA.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervenuto a margine del raduno dei rossoneri, il nuovo dirigente spera di ottenere un nuovo accordo su base quadriennale:

"Il Milan tornera nella lente di ingrandimento della UEFA nel 2020-21, quando tornerà, come speriamo, a qualificarsi per una competizione europea. Si può presupporre che venga avviato un Settlement Agreement se riscontrerà delle anomalie e si presume che possa essere un percorso di quattro anni ".

Gazidis spiega gli obiettivi del Milan, che coincidono con le richieste della UEFA:

"I nostri obiettivi sono sostanzialmente gli stessi che ha la UEFA. Settlement Agreement o Voluntary Agreement? Dipenderà da come la UEFA sarà posizionata nel momento in cui il Milan tornerà in Europa. Abbiamo molto da fare, Boban e Maldini lavorano 24 ore al giorno. Passo dopo passo abbiamo una visione chiara su dove vogliamo portare il club, conosciamo la direzione e sappiamo che ci arriveremo".