Milan, Gazidis elogia Pioli: "Fa sembrare tutto facile, il suo calcio è progressista"

L'amministratore delegato del Milan parla anche di Ibrahimovic: "Non abbiamo ancora parlato del rinnovo, non dipenderà solo da noi, ma anche da lui".

Il si gode la sua rinascità ed ha messo la ciliegina sulla torta della stagione, fino a qui, vincendo contro la in extremis e regalandosi un Natale da prima in classifica.

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha preso l'occasione di questa pausa per fare il punto della situazione ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Si parte dagli obiettivi e dal sogno Scudetto, che nemmeno viene nominato.

"Per ora non intravediamo un traguardo prefissato, perché siamo dentro un percorso. Occorre restare umili, faremo degli errori, ma dagli errori si impara e con una visione comune si superano. La stagione è lunga e non voglio imporre limiti ai sogni dei giocatori e dei tifosi. Inseguire i sogni e credere nelle nostre capacità è importante. Ma avere solo sogni senza lavoro, preparazione e gioco di squadra, equivale a non avere opportunità".

Gazidis poi elogia Stefano Pioli, allenatore di questa rinascita rossonera, arrivato in un momento complicatissimo per il club.

"È un uomo di una profondità straordinaria. È arrivato in un momento complicato, aveva davanti una sfida complicata. Ciò che mi ha impressionato è che fa le cose in modo semplice, fa sembrare tutto facile, anche quando non lo è. È stato bravo a non dare peso a ciò che gli stava intorno, e in effetti la soluzione giusta ce l’avevamo sotto il naso. Il nostro adesso è un calcio progressista, innovativo, applicato con coraggio e serietà".

Si chiude immancabilmente con la situazione di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza a fine giugno.