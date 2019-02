Milan, Gattuso sincero: "Metterei la firma per arrivare quarto con l'Inter terza"

Il Milan vince ancora e si avvicina di nuovo ai cugini dell'Inter ma Gattuso, al termine della partita contro l'Empoli, chiarisce come l'obiettivo non sia scavalcare i nerazzurri bensì conservare il quarto posto.

E così, quando in conferenza gli si chiede se il Milan stia pensando più alle squadre dietro o a quelle davanti, Gattuso è netto.

" Mi vien da ridere, non stiamo pensando all'Inter. Metterei una firma grande quanto una casa con l'Inter terza e il Milan quarta . CI mettere una firma grande quanto lo stadio di San Siro. Non ci penso ora al derby, abbiamo il Sassuolo, La Lazio e il Chievo".

Il tecnico intanto si gode un Milan solidissimo dietro anche grazie all'evidente crescita di capitan Romagnoli che Gattuso, ovviamente, si tiene ben stretto.

"Non faccio nessun prezzo, se no poi arriva qualcuno e me lo porta via. Non vale niente, è scarso ed è giusto che stia con noi... Sono stato anche massacrato per averlo fatto capitano. La fascia l'ha responsabilizzato, ha grandi margini di miglioramento. Può essere un giocatore che può scrivere pagine importanti con questa maglia. Nell'ultimo anno e mezzo ha trovato la chiave dentro la sua testa, si sta curando meglio, fa le cose con criterio".