Milan, Gattuso saluta: "Scelta sofferta, rinuncio a due anni di contratto"

Gattuso conferma la separazione: "E' una decisione che dovevo prendere, la mia storia col Milan non potrà essere mai una questione di soldi".

La storia di Gattuso come allenatore del è davvero finita. A confermarlo, intervistato da 'La Repubblica', è l'ormai ex tecnico rossonero che ora potrebbe ripartire dall'estero.

Gattuso spiega i motivi che lo hanno spinto a prendere una decisione da lui definita sofferta, ma allo stesso tempo inevitabile quanto ponderata.

"Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata".

Il tecnico aveva un contratto col Milan fino al 30 giugno 2021, eppure ha deciso di risolvere consensualmente il suo rapporto col club rossonero.

"Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”.

Decisivo per la decisione finale è stato l'incontro di ieri tra Gazidis e Gattuso durante cui il tecnico, secondo 'La Repubblica', ha capito chiaramente che la nuova società non potrà investire sul mercato se non per acquistare giovani giocatori da fare crescere e poi rivendere.

Ecco perchè fare meglio rispetto ai 68 punti conquistati quest'anno da Gattuso, e che comunque non sono bastati per raggiungere la , sarà molto difficile.

Gattuso era stato promosso allenatore della Prima squadra nel novembre 2017 da Massimiliano Mirabelli al posto di Vincenzo Montella. L'estate scorsa, nonostante un rapporto non proprio idilliaco con Leonardo, la nuova proprietà aveva deciso di confermarlo.

Durante la stagione però Gattuso è spesso finito al centro di critiche feroci anche da parte di tifosi illustri fino alla rottura. Le strade di Gattuso e del Milan, almeno per ora, si dividono.