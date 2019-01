Milan, Gattuso saluta Higuain: "Lui come Bonucci, accetto la sua scelta"

Gennaro Gattuso presenta Genoa-Milan in conferenza e parla dell'assenza di Higuain: "Non è pronto a livello mentale".

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso presenta la gara di domani pomeriggio tra Genoa e Milan. Match a cui non parteciperà Gonzalo Higuain, nemmeno convocato e in procinto di trasferirsi al Chelsea.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

"Non sono deluso nei suoi confronti, accetto la sua scelta. Ci era capitato anche con Bonucci. Non convocato? In guerra bisogna andare con persone pronte a livello mentale, e lui in questo momento non lo è. Il rispetto rimane, lui poteva fare qualcosa in più e noi potevamo metterlo meglio in condizione, va bene così. Non c'è nulla di fatto, parlerà Leonardo".

Il tecnico rossonero si è soffermato anche sul delicato momento che il Milan sta vivendo in questa stagione.

"Abbiamo un obiettivo ben preciso, sarà molto difficile ma dobbiamo andare alla ricerca della tranquillità. Questa situazione [legata a Higuain] in questo periodo non ci ha aiutato".

Una battuta anche sul possibile acquisto di Piatek, giocatore che lunedì non sarà in campo perchè squalificato.

"Devo pensare al campionato. Piatek ha caratteristiche ben precise. Noi perdiamo un giocatore importante, se andrà via, ha avuto difficoltà. Se sarà ufficiale vi dirò cosa ci potrà dare".

Passando ai temi della partita contro il Genoa, Gattuso si è detto preoccupato.

"Sono preoccupato dal fatto che devo andare alla ricerca di tranquillità, del gioco, di mettere in campo la squadra migliore. Domani ci mancano quattro giocatori, la preoccupazione c'è. Dobbiamo metterla da parte e fare tutto con entusiasmo. Questa squadra ha bisogno di entusiasmo e di lavorare con grandissima tranquillità".

Il Milan ha infatti bisogno di una vittoria per non perdere distacco dal quarto posto.

"Basta vedere la classifica per vedere quello che ci giochiamo. Il Genoa corre moltissimo.. Dobbiamo stare in partita, giocare con grandissima qualità e non scomparire dal campo al primo errore. Abbiamo bisogno di rimanere in partita come fatto contro Juventus e Sampdoria".

La mentalità, l'aspetto più importante sul quale Gattuso sta cercando di lavorare. Il Milan troppo spesso ha mostrato fragilità nei momenti più delicati delle ultime gare.

"Al primo episodio crolliamo, la squadra non riesce a stare tranquilla. Potevamo dare il colpo del ko e non l'abbiamo mai dato. Dobbiamo migliorare molto a livello mentale e dobbiamo farlo il prima possibile".

I rossoneri contro il Genoa potrebbero ritrovare Suso mentre per Biglia si dovranno aspettare ancora un paio di settimane per vederlo insieme al gruppo.

"Suso ha ancora un po' di fastidio ma si è messo a disposizione del gruppo e domani vedremo. Su Biglia ci siamo, sta correndo. Servono ancora un paio di settimane e poi sarà in gruppo. Sta già facendo una corsa importante".

Chi potrebbe essere della partita è invece Andrea Conti, giocatore che contro la Juventus in Supercoppa è stato uno dei due protagonisti dell'episodio più discusso della gara insieme a Emre Can.

"In questo momento abbiamo giocatori di grande affidabilità, Calabria e Ignazio stanno meglio di lui a livello fisico. Secondo me non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma è un giocatore che ci può dare una grandissima mano come abbiamo visto. Ci sono giocatori più brillanti di lui, ma nulla da togliere ad Andrea, è un calciatore molto importante".

Gattuso è poi tornato a parlare del mercato in entrata, sottolineando il già importante acquisto di Paquetà.

"Io mi aspetto regali da mia moglie quando compio gli anni, qui non mi aspetto nulla. Abbiamo preso un giocatore importante come Paquetà e ora vedremo cosa succederà. Dobbiamo rispettare dei parametri e per questo c'è Leonardo. Parlo spesso con i miei dirigenti. Non è vero che c'è una guerriglia in atto. Faccio l'allenatore mentre Leonardo e Maldini fanno i direttori. Le linee guida ce le dà la società. Vedremo se sarà possibile fare qualcosa".

Il tecnico rossonero contro il Genoa non potrà però sedere in panchina per via della squalifica che gli è stata commutata dopo la sconfitta in Supercoppa.

"Ho perso la testa perchè ero arrabbiato nero. Dovevo portare più rispetto e invece ho commesso un errore. Questo fa parte del calcio. Contesto solo una cosa: se c'è il VAR si usa. Dopo ho sbagliato e chiedo scusa per l'atteggiamento. Andare a vedere il VAR non costava nulla. La cosa da contestare è questa, poi l'errore arbitrale ci può stare. Se c'è la tecnologia è giusta che si usi".

Anche se non sarà a bordo campo con la squadra, Gattuso contro il Genoa vuole rivedere il Milan di inizio stagione.