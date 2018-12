Milan, Gattuso ripensa al 4-3-3: Castillejo nel tridente, out Cutrone

Le squalifiche di Kessié e Bonaventura impongono a Gattuso un ritorno al 4-3-3 senza Cutrone che sbuffa e teme di perdere il posto.

Il match pareggiato a Bologna ha lasciato in dote al Milan più problemi che altro: due cartellini gialli in successione per Bakayoko che è stato espulso, uno solo a Kessié, diffidato e di conseguenza squalificato per l'importante gara interna con la Fiorentina.

Se a questi forfait aggiungiamo anche gli infortuni di lungo corso come quelli di Biglia e Bonaventura (per l'ex Atalanta la stagione è già finita), non è difficile capire come sia ufficialmente partita l'emergenza a centrocampo per Gennaro Gattuso.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico calabrese sembra praticamente costretto a tornare al 4-3-3 di inizio stagione: le novità più in vista le troveremmo in mediana con l'inserimento di Mauri nel ruolo di regista e quello di Bertolacci da interno, al pari di Calhanoglu che scalerebbe dalla fascia sinistra.

L'ex Empoli ha già giocato qualche minuto in campionato, al contrario dell'ex Genoa che finora è sceso in campo soltanto in Europa League. Da scartare la soluzione Montolivo, finito nel dimenticatoio per scelta tecnica: l'ultima volta in campo risale al 13 maggio scorso, quando venne impiegato nella mezz'ora finale nell'1-1 in trasferta con l'Atalanta.

Questo nuovo schieramento porterebbe grosse novità anche nel reparto avanzato, con l'inserimento di Castillejo sulla fascia sinistra, insieme a Suso sull'out opposto e a Higuain nel ruolo di punta centrale.

Non ci sarebbe spazio per Cutrone che, già nel corso della sostituzione con Castillejo a Bologna, ha dato cenni di nervosismo: il 20enne attaccante è conscio che con il ritorno a questo vecchio modulo le chances per lui diminuirebbero di parecchio come ad inizio stagione ed in quella scorsa.

Questo il probabile undici titolare del Milan contro la Fiorentina:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bertolacci, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

