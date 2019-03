Milan, Gattuso ringrazia Montolivo: "Non ha mai giocato eppure mi porta rispetto"

Mai schierato in questa stagione, Riccardo Montolivo ha ricevuto i complimenti di Gennaro Gattuso dopo Milan-Sassuolo: "Mi porta rispetto".

Terzo posto in classifica e ringraziamenti a... Montolivo. La sofferta vittoria del Milan sul Sassuolo nell'ultimo turno di Serie A ha permesso al Diavolo di scavalcare l'Inter in classifica, con Gattuso che al termine della partita ha voluto spendere parole positive nei confronti dell'ex capitano rossonero.

Ancora a quota zero minuti in questa stagione, Montolivo sta vivendo la sua annata più difficile da quando è si è trasferito a Milano. Mai schierato nemmeno per un secondo in nessuna competizione e un rapporto con Gattuso non proprio entusiasmante.

Eppure, a margine del successo contro il Sassuolo, il tecnico rossonero ha voluto ringraziare proprio l'ex centrocampista della Fiorentina. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Gattuso ha infatti sottolineato la professionalità di Montolivo.

"Ho la fortuna di avere a disposizione giocatori che mi seguono. Li ringrazio, a partire da Montolivo che non ha mai giocato eppure mi porta rispetto".

Mai una parola fuori posto, nonostante le continue esclusioni, con il bene del Milan sempre messo davanti a tutto. Una grande professionalità che, unita alla sua esperienza, potrebbe tornare molto utile al Milan nel finale di stagione.

Se sembra infatti difficile vedere Montolivo di nuovo in campo, se non per qualche spezzone di partita, è più facile immaginarlo in un ruolo di motivatore all'interno del gruppo rossonero.

Il centrocampista italiano era infatti presente nel 2012/13, quando il Milan si ritrovò terzo in classifica per l'ultima volta, e per questo sa quanto sia importante gestire la pressione che San Siro può mettere in questi casi.