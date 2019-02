Milan, Gattuso punta a nuovi record e i rossoneri pensano alla riconferma

Gennaro Gattuso pare essersi guadagnato la riconferma sulla panchina del Milan: solo in cinque in 35 anni hanno allenato il Diavolo per tre stagioni.

La grande vittoria in rimonta sul campo dell'Atalanta ha regalato nuovo entusiasmo in casa Milan, con i rossoneri ancora imbattuti in campionato in questo 2019 e ora fortemente convinti di poter centrare un quarto posto in classifica che significherebbe Champions League.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un obiettivo al quale la squadra di Gennaro Gattuso tiene molto, con il tecnico calabrese bravo a superare le diverse difficoltà che il suo Milan ha dovuto affrontare anche in questa stagione, donando compattezza e forza a un gruppo che ora pare in ottima salute.

Un grande lavoro che, secondo il 'Corriere dello Sport', dovrebbe portare alla naturale conferma di Gattuso sulla panchina rossonera. Nonostante la prematura e cocente eliminazione in Europa League, il Milan è infatti ampiamente in corsa per il quarto posto in campionato e per la finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio in semifinale.

Dopo aver stabilito il record per l'esordio da allenatore in Serie A a stagione in corsa, subentrando a Montella il 27 novembre 2017, Gattuso punta ora a entrare in quella ristrettissima cerchia di tecnici capaci di rimanere sulla panchina del Milan per almeno tre stagioni consecutive.

Come riportato sempre dal 'Corriere dello Sport', negli ultimi 35 anni solamente cinque allenatori su sedici sono riusciti in questa impresa. Si tratta di Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Alberto Zaccheroni, Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri.

Cinque modelli da seguire, con Gattuso che nella sua avventura rossonera è riuscito a superare anche due cambi di proprietà, un altro record storico. Il grande punto di riferimento rimane però soprattutto quello rappresentato da Ancelotti.

L'attuale tecnico del Napoli è infatti l'allenatore più longevo della storia del Milan, grazie ai suoi sette anni e otto mesi consecutivi alla guida del Diavolo. A completare il podio degli ultimi 35 anni sono poi Arrigo Sacchi e Fabio Capello, entrambi con quattro anni consecutivi sulla panchina del Milan.

A seguire Massimiliano Allegri, con tre anni e sette mesi, Nils Liedholm con due anni e dieci mesi e Alberto Zaccheroni, con due anni e nove mesi, con Gattuso che ora spera di poter essere il prossimo della lista.