Milan, Gattuso precisa: "Biglia convocato, ma non è a disposizione"

Alla vigilia di Fiorentina-Milan, parla Gennaro Gattuso: "La fiducia di Scaroni? Non mi piacciono le carezze, mi piace stare dove c'è bordello".

- è l'ennesimo crocevia decisivo della stagione rossonera, da dentro o fuori per la corsa alla Champions League. Al Franchi il Milan si gioca un pezzo di quarto posto.

In conferenza stampa alla vigilia della partita ha parlato Gennaro Gattuso, che ha subito precisato le condizioni dei centrocampisti:

"Biglia è convocato, ma non è a disposizione. Non si è allenato, ma è giusto che sia a contatto con la squadra. Calhanoglu si è allenato bene ed è a disposizione. Paquetà è squalificato ma si sta allenando bene".

La trasferta di Firenze si presenta complicata, Gattuso sottolinea le difficoltà che la squadra troverà da qui al termine della stagione:

"Nessuno regala nulla, ma noi dobbiamo pensare solo a noi. Non vinciamo a Firenze dal 2014, ho studiato i viola, davanti hanno grandi giocatori e possono creare sempre pericoli. Mi dispiace che la vittoria contro il sia passata in secondo piano, si è parlato più del caso Bakayoko. Il gruppo? La nostra forza sono stati spesso quelli che hanno giocato meno, proveremo a vincerle tutte e tre. Non è vero che dopo la gara di domani sarà tutto in discesa, il e la sono sempre difficili da affrontare".

Dopo un grande impatto con la maglia rossonera, Piatek sta facendo più difficoltà in zona goal:

"Non c'è nessun problema, deve stare tranquillo e mettersi a disposizione della squadra, deve dare priorità alla squadra. Montella? Ho grande rispetto per il suo lavoro, non ho niente da dirgli. Devo pensare solo a vincere la partita".

Il bene del Milan al primo posto, Gattuso mette da parte tutto e guarda avanti:

"Domani vedrete chi sceglierò, la coerenza è la cosa più importante, poi però ci sono dei confronti e al primo posto si mette sempre il club. Io non ho mai portato rancore, così come non lo hanno fatto i giocatori, nei momenti di difficoltà questa squadra è sempre uscita fuori. Corsa al quarto posto? Non so cosa abbiamo più delle altre, ma daremo tutto perchè vogliamo giocarcela fino alla fine".

Potrebbero essere le ultime partite di Abate e Zapata, ormai 'senatori' di questo Milan:

"E' un problema della società, il mio compito è allenare la squadra. Abate e Zapata hanno sempre dato tutto, posso solo avere parole positive per loro, ma è una scelta del club".

In settimana il presidente Scaroni ha rinnovato la fiducia a Gattuso, che non sente comunque nessuna pressione: