Milan, Gattuso: "Pensiamo gara dopo gara, non guardiamo la classifica"

Il Milan non tradisce: Empoli superato con un secco 3-0, reti arrivate nel secondo tempo quando la squadra rossonera ha cambiato marcia, mettendo sotto gli avversari dal punto di vista tecnico.

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' predicando calma assoluta per il proseguo della stagione che presenterà tante altre insidie.

"Mancano tredici partite alla fine, bisogna pensare gara dopo gara senza guardare la classifica. La pressione c'è sempre ma è normale quando si gioca in un club importante come il nostro".

La vittoria è arrivata ma non è stato un percorso tutto rose e fiori, soprattutto nella prima frazione che ha visto un Empoli aggressivo in zona pericolo.

"Paquetá ha avuto l'influenza, Bakayoko non è stato bene e non avrebbe dovuto giocare. La gestione non mi è piaciuta, l'Empoli si è difeso ottimamente: nel primo tempo ho visto il freno a mano tirato. Nel secondo ci siamo mossi meglio e le cose sono migliorate".