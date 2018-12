Milan, Gattuso pensa al 3-5-2 con la SPAL: Conti titolare

Per il match con la SPAL, Gennaro Gattuso potrebbe passare al 3-5-2 e dare una chance dal primo minuto ad Andrea Conti dopo il lungo infortunio.

Gara da dentro o fuori con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Gennaro Gattuso conosce benissimo l'importanza di Milan-SPAL, decisiva per il proseguo della sua esperienza da allenatore dei rossoneri.

Milan-SPAL è solo su DAZN: attiva il tuo mese gratuito!

Higuain e compagni non segnano addirittura da quattro partite e la vittoria manca dal 2 dicembre scorso, dal 2-1 inflitto al Parma: per questo 'Ringhio' potrebbe adottare una soluzione tattica per cercare di uscire dal tunnel, l'ennesima.

Secondo 'Tuttosport', sarebbe probabile il passaggio della difesa a tre con conseguente 3-5-2 in cui, la novità più importante, risulterebbe l'impiego dal primo minuto di Andrea Conti, tornato in campo contro Fiorentina e Frosinone in questa stagione (in entrambi i casi a gara in corso) dopo i problemi al legamento crociato.

L'articolo prosegue qui sotto

La promozione a titolare arriverebbe ben sedici mesi dopo l'ultima volta, datata 27 agosto 2017 in occasione di un Milan-Cagliari terminato 2-1 in favore dei rossoneri: allora in panchina sedeva ancora Vincenzo Montella.

Conti agirebbe da esterno a tutta fascia sull'out di destra, con Calhanoglu sul lato opposto; Kessié, Bakayoko e Laxalt a centrocampo, Cutrone e Higuain solita coppia d'attacco. Terzetto difensivo formato da Musacchio (in ballottaggio con Zapata), Romagnoli e Rodriguez.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare