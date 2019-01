Milan, Gattuso nervoso al rientro da Jeddah: butta a terra il cellulare del giornalista

L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, nervoso al rientro in Italia dopo la sconfitta in Supercoppa: il cellulare del giornalista cade a terra.

Un Gennaro Gattuso nervoso quello che è atterrato stamattina a Malpensa dopo la sconfitta in Supercoppa del suo Milan contro la Juventus a Jeddah.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

I bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Cristiano Ronaldo, in una partita che ha visto il Milan lamentarsi per il mancato utilizzo del VAR in determitati episodi della gara.

Il più discusso resta l'intervento di Emre Can su Andrea Conti in area di rigori negli ultimi minuti di gara, con i rossoneri sicuri che quello del tedesco fosse un fallo da punire con un penalty.

Una sconfitta che, insieme al caso Higuain, ha innervosito Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero ha mostrato infatti una certa tensione all'uscita dall'aeroporto di Malpensa, dove cercando di abbassare il telefonino di un giornalista che lo stava riprendendo ha finito per farlo cadere a terra.