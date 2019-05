Milan, Gattuso: "La parola dimissioni per me non esiste"

Gennaro Gattuso carico alla vigilia di Milan-Bologna: "Non mollo, è da quando avevo 17 anni che continuo a lottare. Il ritiro l'ho deciso io".

chiamato a vincere contro il a San Siro: solo un successo nelle ultime sette gare di campionato e quarto posto perso a vantaggio dell' , con all'orizzonte addirittura la possibilità di rimanere fuori dall' .

Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa dove ha ribadito l'intenzione di non mollare nonostante un momento difficile, culminato in diversi risultati negativi.

"Io spento? Ma mi conoscete? E' normale che dopo cinque punti in sette gare possa essere un po' deluso, ma secondo voi io sono uno che molla? Ho sempre lottato fin da quando avevo 17 anni. Il giorno che non avrò più voglia allora me ne starò con i miei figli e i miei cani. L'allenatore è sempre il primo a prendersi le colpe ma ciò non vuol dire che sono spento. Dite solo sciocchezze".

Quella del ritiro è stata una decisione assunta in prima persona dal tecnico calabrese per dare una scossa a una squadra irriconoscibile.

"La società mi ha appoggiato, la squadra l'ho vista bella incazzosa ma questo dobbiamo mostrarlo anche in campo. Non volevo prendere una scelta del genere ma le regole ci sono e valgono per tutti. Bisogna capire l'importanza della maglia che si indossa: non ci stavamo molto con la testa. Lo stare costantemente insieme ci ha rafforzato. Ma ripeto: io sono contrario ai ritiri, mi piacerebbe arrivare al giorno della gara e mangiare tutti insieme come accade all'estero".

Gattuso non pensa minimamente ad abbandonare la nave in piena tempesta in mare aperto.

"Nell'incontro di Casa Milan non si è presa una decisione sul futuro ma solo su come poter intervenire ora sul gruppo. Si è parlato solo dei giocatori, in sostanza sono state dette le stesse cose di . Ho due anni di contratto e l'unico obiettivo è quello di andare in Champions: per quanto mi riguarda la parola dimissioni non esiste, il resto non importa. Lippi dice che sono troppo buono? Penso di aver sempre difeso nel giusto i ragazzi".

Rientrato completamente il caso Bakayoko, colpevole del ritardo che ha indotto Gattuso a optare per il ritiro prolungato.

"Ha chiesto scusa ai compagni e il discorso fatto vale anche per lui. Romagnoli si è scusato per il gesto verso l'arbitro. Le serate dei giocatori? Non mi interessano, di mestiere non faccio mica il carabiniere: se i ragazzi si divertono nel rispetto delle regole non c'è problema. Ai tempi anch'io uscivo e mi divertivo ma nessuno poteva dirmi nulla proprio perché mi comportavo bene".

Un pensiero per Caldara che si è da poco procurato la rottura del legamento crociato: stagione da dimenticare per lui.