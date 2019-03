Milan, Gattuso contento a metà: “La difesa non basta, serve di più”

Rino Gattuso al termine di Milan-Sassuolo: "Facciamo fatica ormai da 20 giorni, se continuiamo così i risultati potrebbero non arrivare".

Il Milan soffre più del previsto contro un Sassuolo ben messo in campo ma strappa comunque i tre punti e vola al terzo posto. Gennaro Gattuso non è soddisfatto della prestazione offerta dai suoi giocatori e lancia l'allarme al fischio finale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore rossonero evidenzia le lacune mostrate dal Diavolo sul prato di San Siro:

"Dopo le partite contro Empoli e Lazio oggi mi tengo il risultato, ma possiamo e dobbiamo fare meglio a livello tecnico. Facciamo bene in difesa, ma dobbiamo crescere a livello tecnico. Non voglio sentire parlare di stanchezza, dobbiamo capire perchè non riusciamo a sviluppare e per l’ennesima volta abbiamo sofferto contro un avversario ben organizzato".

Gattuso avvisa il suo Milan in vista dei prossimi impegni ed evita facili entusiasmi:

"Siamo terzi, ma sono 15-20 giorni che non stiamo attraversando un momento positivo. Dobbiamo giocare 12 finali di campionato, non voglio che nessuno si esalti: giocatori o pubblico. Se continuiamo a giocare così i risultati possono anche non arrivare più. Non basta, bisogna fare di più. Abbiamo giocatori che scendono in campo da 10-11 partite, abbiamo speso tantissimo ma non deve essere un alibi".

Promossa a pieni voti invece la difesa, che anche oggi ha chiuso il match con un 'clean sheet':