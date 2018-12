Milan, Gattuso boccia Montolivo: "Per far giocare qualcuno deve piacermi"

Gattuso sulla crisi del Milan: "Momento delicato, ma siamo in emergenza e non posso rimproverare nulla. Montolivo? Gli altri sono più avanti".

Sconfitta pesante in chiave quarto posto per il Milan, che ha dovuto soccombere davanti alla Fiorentina di Chiesa. Al termine del match ai microfoni di 'Sky' è intervenuto il tecnico rossonero Gennaro Gattuso.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

"E' un momento complicato. L'emergenza che c'era non mi permette di poter rimproverare nulla alla mia squadra. Adesso dobbiamo restare lucidi senza andare alla ricerca di colpevoli e non colpevoli. Coloro che erano a disposizione hanno giocato bene, anche perchè abbiamo subito goal sul loro unico tiro in porta".

Nessuna voglia di alimentare la polemica riguardo il mancato utilizzo di Montolivo nonostante la moria di centrocampisti.

"Mauri ha fatto una buona partita. Montolivo ha giocato zero minuti, non ha minutaggio, le scelte le faccio su questo. Per far giocare qualcuno deve piacermi. Adesso penso che gli altri sono più avanti e faccio questa scelta. Ma se parliamo del perchè non è sceso in campo Montolivo siamo fuori strada".

E di parlare del possibile scambio Higuain-Morata con addio anticipato del Pipita alla causa del Diavolo.

"Higuain sta vivendo un momento non brillantissimo come il resto della squadra, ma fin quando sarà a Milanello resta un giocatore importante. Scambio con Morata? E' una domanda che bisogna fare alla società. Nessuno può essere contento quando non segna e se la squadra fa fatica un attaccante ne risente". L'articolo prosegue qui sotto

Chiusura sul calciomercato di gennaio, dove ci sarà necessariamente da fare qualche accorgimento.