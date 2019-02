Milan, Gattuso avvisa: “Contro la Lazio con umiltà”

Il Milan arriva alla semifinale di Coppa Italia in grande condizione, ma Gennaro Gattuso predica calma nell'ambiente rossonero: l'allenatore rossonero tiene alta la concentrazione in vista del match di andata contro la Lazio.

Intervistato ai microfoni di 'Milan tv', Gattuso chiede ai suoi umiltà e sacrificio.

Importante il rientro di Biglia dall'infortunio, l'argentino potrà far rifiatare i titolari della mediana rossonera.

"Sta bene, si allena con continuità. Ha avuto un infortunio grave ed è un giocatore molto importante per noi. Bakayoko e gli altri centrocampisti stanno giocando in un modo incredibile, ma lui dev'essere un valore aggiunto. E' importante che si faccia trovare pronto, ci deve dare qualcosa anche quando parte dalla panchina. E' un leader importante".

L'impatto di Paquetà ha cambiato la qualità del centrocampo del Diavolo, Gattuso manda un messaggio al ct brasiliano.

Donnarumma compie 20 anni e Gattuso manda un messaggio al suo giovane portiere.

"Gli ho fatto gli auguri, ha già fatto più di 150 presenze con la maglia del Milan, è qualcosa di incredibile per uno così giovane. Ci vuole voglia e passione. Questo è un lavoro in cui si può migliorare fino all'ultimo giorno in cui si scende in campo. Lui l'ha capito, a livello mentale è cresciuto tanto. Deve continuare su questa strada".