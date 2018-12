Milan, Gattuso appeso a un filo: vincere con la Spal potrebbe non bastare

Dopo lo 0-0 di Frosinone, la posizione di Gattuso è sempre più in bilico: vincere con la Spal nel posticipo della prossima giornata può non bastare.

Quello che sembrava l'anno del rilancio, il secondo consecutivo, diventa l'ennesima stagione da dimenticare. In casa Milan si sorride poco, anche durante le festività. Soprattutto perché il 2019 può iniziare già con grandi novità, a partire dalla panchina.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Liga, Ligue 1 e Serie B in esclusiva

Dopo il pareggio senza goal ottenuto in trasferta contro il Frosinone, la posizione di Gennaro Gattuso in panchina sembra quasi già compromessa. Secondo quanto raccontato dalla 'Gazzetta dello Sport', anche battere la SPAL all'ultima giornata di campionato del 2018 può non essere sufficiente.

Prima delle ultime due giornate la dirigenza aveva chiesto al tecnico 6 punti in 2 partite, per cancellare la sconfitta interna con la Fiorentina e l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Olympiakos. La striscia negativa si è però allungata. L'ultima vittoria del Milan risale al 2 novembre, contro il Parma in casa. Da lì, un tris di 0-0 e il crollo con i viola. Senza mai segnare un goal negli ultimi 360 minuti.

La situazione si è fatta ancora più delicata dopo la partita dello Stirpe, che ha fatto crollare il Milan a tre punti dal quarto posto, superato anche dalla Sampdoria. Vincere in casa contro la SPAL diventa un obbligo anche per la classifica, che sta peggiorando giornata dopo giornata.

L'articolo prosegue qui sotto

Le riflessioni della dirigenza sono già iniziate. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' sono tre i nomi vagliati per la sostituzione di Gattuso, tutti considerati di fatto come dei traghettatori fino a fine stagione in attesa poi di prendere decisioni per l'estate.

Il primo è quello di Roberto Donadoni, ancora sotto contratto con il Bologna fino al 2019, poi la suggestione Arsène Wenger, ma la pista è più complicata, e infine Francesco Guidolin, che non accetterebbe però un ruolo di traghettatore, come i due colleghi.

Per trovare l'eventuale sostituto ci sarà tempo a gennaio, qualora la società dovesse optare per l'esonero di Gattuso. Che dopo Frosinone non ha nascosto la delusione nella squadra per la paura avuta. Contro la SPAL vincere può non bastare più: occorrerà convincere, un qualcosa in cui il Milan non riesce da tempo.